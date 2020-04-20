В правительстве объяснили, почему семь областей не предоставили информацию о тестированиях украинцев на коронавирус COVID-19 за 19 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов проинформировал, что Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области не подали министерству информацию о тестированиях украинцев на коронавирус COVID-19 за пасхальное воскресенье.

Во время совещания по преодолению эпидемии коронавируса премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому причины, по которым отчеты не были получены.

По словам Шмыгаля, “в одном из регионов произошла техническая ошибка”, в других регионах “перезагружали оборудование”. Также глава правительства отметил, что “в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам”.

В правительстве заверили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику позднее.