Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов проинформировал, что Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области не подали министерству информацию о тестированиях украинцев на коронавирус COVID-19 за пасхальное воскресенье.
Во время совещания по преодолению эпидемии коронавируса премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому причины, по которым отчеты не были получены.
По словам Шмыгаля, “в одном из регионов произошла техническая ошибка”, в других регионах “перезагружали оборудование”. Также глава правительства отметил, что “в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам”.
В правительстве заверили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику позднее.
- По состоянию на 20 апреля в Украине зарегистрировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. При этом за сутки был зафиксирован 261 новый случай заболевания.
- 19 апреля за сутки зафиксировали 343 новых случаев заражения, 18 апреля — 444 случая.