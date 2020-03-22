В Киевской городской государственной администрации (КГГА) объяснили механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник на странице в Facebook.

Поворозник напомнил, что с понедельника, 23 марта, общественный транспорт в столице будет работать по специальному графику и перевозить только отдельные категории граждан – работников важных для жизни города и страны организаций и предприятий.

“О спецбилетах для этих категорий. Чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководители таких предприятий должны обратиться в профильные департаменты КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты, по месту расположения – в районные в Киеве государственные администрации”, – объясни он.

После этого местные органы власти сформируют предложения относительно необходимого количества пропусков и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу пропусков предприятиям.