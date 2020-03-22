Об этом сообщил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник на странице в Facebook.
Поворозник напомнил, что с понедельника, 23 марта, общественный транспорт в столице будет работать по специальному графику и перевозить только отдельные категории граждан – работников важных для жизни города и страны организаций и предприятий.
“О спецбилетах для этих категорий. Чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководители таких предприятий должны обратиться в профильные департаменты КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты, по месту расположения – в районные в Киеве государственные администрации”, – объясни он.
После этого местные органы власти сформируют предложения относительно необходимого количества пропусков и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу пропусков предприятиям.
- 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.