Коронавирусом COVID-19 в Киеве заразились уже 14 врачей и медсестер.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Медики ежедневно спасают здоровье и жизни киевлян. Медики – сегодня на передовой, рискуя своим здоровьем. И среди них в Киеве уже заболели 14 врачей и медсестер”, – отметил Кличко.

В связи с этим он призвал жителей столицы быть ответственными и соблюдать карантинные рекомендации.

“Я обращаюсь к киевлянам: как мэр города я сегодня делаю все, чтобы не произошло инфекционного взрыва. Но помогите нам! Прислушайтесь и будьте осторожны! Не городская власть придумала такие ограничения. Это рекомендации Всемирной организации здравоохранения, вирусологов, инфекционистов, Правительства, опыт других городов мира”, – заявил Кличко.

(На видео – с 5:55)