Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Медики ежедневно спасают здоровье и жизни киевлян. Медики – сегодня на передовой, рискуя своим здоровьем. И среди них в Киеве уже заболели 14 врачей и медсестер”, – отметил Кличко.
В связи с этим он призвал жителей столицы быть ответственными и соблюдать карантинные рекомендации.
“Я обращаюсь к киевлянам: как мэр города я сегодня делаю все, чтобы не произошло инфекционного взрыва. Но помогите нам! Прислушайтесь и будьте осторожны! Не городская власть придумала такие ограничения. Это рекомендации Всемирной организации здравоохранения, вирусологов, инфекционистов, Правительства, опыт других городов мира”, – заявил Кличко.
(На видео – с 5:55)
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