В Киеве могут ввести карантин в Свято-Троицком Ионинском монастыре УПЦ МП из-за обнаруженных там случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре. Там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что в ранее закрытой на карантин Киево-Печерской Лавре продолжаются противоэпидемические мероприятия. Сейчас еще 32 служителей проверяют на наличие коронавируса.

“Медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают каждый день, при необходимости госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня”, – отметил Кличко.

(На видео – с 1:10)

Свято-Троицкий Ионинский монастырь находится на территории Национального ботанического сада. Сад был закрыт для посетителей с начала апреля по решению Кабинета Министров (из-за карантина в стране). В связи с этим богослужения в монастыре проходят без прихожан.