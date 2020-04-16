Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре. Там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин”, – подчеркнул Кличко.
Он уточнил, что в ранее закрытой на карантин Киево-Печерской Лавре продолжаются противоэпидемические мероприятия. Сейчас еще 32 служителей проверяют на наличие коронавируса.
“Медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают каждый день, при необходимости госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня”, – отметил Кличко.
(На видео – с 1:10)
Свято-Троицкий Ионинский монастырь находится на территории Национального ботанического сада. Сад был закрыт для посетителей с начала апреля по решению Кабинета Министров (из-за карантина в стране). В связи с этим богослужения в монастыре проходят без прихожан.
- Накануне сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре подтвердили еще один случай заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, три случая обнаружены в Ионинском монастыре.
- 13 апреля стало известно, что в Киево-Печерской лавре подтверждено уже более 90 случаев коронавируса. Монастырь закрыли на карантин.
- Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально сообщено о четырех заболевших. 9 апреля стало известно, что в Лавре коронавирус подтвердили еще у 26 человек.
- Ранее в Сети сообщалось, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19.