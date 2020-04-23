Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Он напомнил, что в Киеве продолжает работать Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. В группу риска, которую контролирует центр, вошли более 40 тысяч киевлян (те, кто прибыли из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировали с больными).
По словам Кличко, Мониторинговый центр уже осуществил почти 9000 контактов для получения информации (звонков и опросов о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах за последнее время). Специалисты дают рекомендации или необходимую помощь, в том числе и эмоциональную или психологическую.
“Те, кто отказывается идти на контакт с центром, в дальнейшем будут иметь дело с правоохранителями. Полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции. В отношении тех людей, которые пренебрегают правилами и подвергают опасности других”, – подчеркнул Кличко.
Он добавил, что в столице также открыли несколько уголовных производств за нарушение карантинных ограничений.
“Всего за это время правоохранители составили 951 протокол в отношении нарушителей. Из них в частности: 179 – за пребывание без масок в общественных местах, 21 – за пребывание группой более 2 человек. По результатам разбирательств в судах, в бюджет взыскано почти 177 тысяч гривен”, – отметил Кличко.
(На видео – с 4:30)
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