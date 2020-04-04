Влада Києва зобов'язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.

Про це йдеться в розпорядженні, оприлюдненому на сайті Київської міської держадміністрації.

Згідно з документом, на час дії карантину жителям Києва заборонено відвідувати парки, сквери, місця відпочинку, дитячі і спортивні майданчики.

На вулиці потрібно виходити лише з документом, що посвідчує особу.

“Заборонено перебування в громадських місцях (в тому числі в разі вигулу домашніх тварин 1 людиною і в разі службової необхідності) без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно”, – йдеться в документі.

При цьому влада Києва конкретизує, що в столиці буде вважатися “громадським місцем”. Це:

• території загального користування (парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; площі, бульвари, проспекти; вулиці, провулки, проїзди, узвози, пішохідні та велосипедні доріжки; підземні переходи; пляжі; кладовища, інші території загального користування);

• приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ і організацій (зокрема, але не виключно: заклади торгівлі, надання послуг і т.д.) всіх форм власності, готелів та аналогічних місць розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;

• транспорт (у тому числі який працює в режимі регулярних спеціальних перевезень), зупинки громадського транспорту;

• прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

За порушення передбачено покарання: зокрема, штраф у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 34 тис. гривень), а для посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 – 170 тисяч гривень).

Що відомо про карантинні заходи в Україні

З 6 квітня почнуть діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Серед нововведень, буде заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Згідно із законом, вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем. У той же час органи місцевої влади можуть доповнювати список громадських місць на свій розсуд.

У Кабінеті Міністрів, у свою чергу “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє.

Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності.

Не допускається проведення всіх масових заходів.

Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.

Пенсіонерам, яким понад 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності.

Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.