В субботу, 23 мая, в 12:00 в Киеве возобновляет работу наземный пассажирский транспорт. Метро откроется с понедельника, 25 мая.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

“Сегодня с 12.00 в Киеве начинает работу в обычном режиме общественный транспорт. Также сегодня возобновляют работу торговые заведения до 1000 м2 “, – сообщил Кличко.

По его словам, метро откроется уже 25 мая.

“По заключению комиссии ТЭБ и ЧС, эпидемиологическая ситуация в Киеве соответствует нормам, установленным Минздравом, и позволяет перейти ко второму этапу ослабления ограничений”, – подчеркнул Кличко.

Министр охраны здоровья Максим Степанов также заявил о новых данных, согласно которым Киев может переходить на второй этап выхода из карантина. Хотя еще на брифинге он заявлял о невозможности смягчения карантина в Киеве.

“Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к послаблению карантина. Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11.7 на 100 тысяч населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина. Далее – дело за решением городской комиссии ТЭБ и ЧС “, – написал он в Facebook.