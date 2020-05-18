Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, когда будет разрешена работа метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По словам премьер-министра, с 22 мая действие карантина будет продолжена, однако это будет “адаптивный карантин” (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).

“Переходим, как и обещали, к адаптивному карантина. Поэтому с 22 числа уже будет принят ряд смягчений. Мы позволим движение городского и пригородного транспорта”, — сказал Шмыгаль.

Также глава правительства сообщил, что с 25 числа правительство разрешит работу метрополитена.

“С 25 числа — мы берем еще время на техническую подготовку — правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где позволит эпидемиологическая ситуация. Здесь уже будем работать с местными властями”, — отметил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, с 22 мая будут разрешены проведение спортивных соревнований, работа отелей (кроме хостелов и без работы ресторанов и бассейнов), а также проведение служб в церквях (при условии размещения 1 человека на 10 метров квадратных).

Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет Министров разрешить работу столичного метро с 25 мая.

Виталий Кличко также заявил, что наземный общественный транспорт Киева пока работает в ограниченном режиме. Но после 22 мая он должен заработать как обычно.