В Киеве за полторы недели составили 566 протоколов за нарушения карантина общественными заведениями столицы и закрыли 7 развлекательных заведений.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

“В Киеве продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы. За полторы недели представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны совместно с полицией проверили более полутора тысяч ресторанов и кафе, магазинов и рынков столицы. Составили 566 протоколов о нарушениях. Также в столице закрыли в общем 7 развлекательных заведений”, – сказал Кличко.