Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
“В Киеве продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы. За полторы недели представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны совместно с полицией проверили более полутора тысяч ресторанов и кафе, магазинов и рынков столицы. Составили 566 протоколов о нарушениях. Также в столице закрыли в общем 7 развлекательных заведений”, – сказал Кличко.
- За нарушение карантина в Киеве оштрафовали десятки ресторанов и магазинов.
- Ранее Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.