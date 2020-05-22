Covid-19 Украина

обновлено 22.05.2020 в 09:02

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В Киевской области пока не будут смягчать карантин, – ОГА

Киевская область пока не будет ослаблять карантин из-за того, что один из необходимых факторов (количество случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения) превышает допустимую норму.

Пятница, 22 мая 2020, 09:16

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

“Из-за того, что один из необходимых факторов (а именно – инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий”, – говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что решение о карантинные мероприятия принимают с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе одновременно трех признаков: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), загруженность коек в учреждениях здравоохранения (менее 50%), среднее количество ПЦР-тестов (более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней).

Одновременно сообщается, что Киевская облгосадминистрация мониторит противоэпидемической ситуацию ежедневно.

  • В Украине по состоянию на утро 21 мая зафиксировано 19 тысяч 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 476 новых случаев.
Теги: Киевская область, Киевская ОГА, Коронавирус, карантин

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