Об этом 23 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.
22 февраля 31 провинциальный район на материковой части Китая, а также Синьцзянский производственно-строительный корпус сообщили о 648 новых случаях инфекций, 882 новых случаях подозрений на заражение и 97 смертельных случаях.
2230 пациентов были выписаны из больниц после выздоровления. 22 128 человек, которые имели тесный контакт с инфицированными пациентами, освобождены от медицинского наблюдения.
22 февраля в самой провинции Хубэй сообщил о 630 новых случаях инфекции (в том числе 541 в Ухани).
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