По состоянию на 24:00 22 февраля Национальная комиссия здравоохранения Китая получила 76 936 сообщений о подтвержденных случаях заражения коронавирусом и 2442 смертельных случаях в 31 провинции на материковой части Китая.

Об этом 23 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.

22 февраля 31 провинциальный район на материковой части Китая, а также Синьцзянский производственно-строительный корпус сообщили о 648 новых случаях инфекций, 882 новых случаях подозрений на заражение и 97 смертельных случаях.

2230 пациентов были выписаны из больниц после выздоровления. 22 128 человек, которые имели тесный контакт с инфицированными пациентами, освобождены от медицинского наблюдения.

22 февраля в самой провинции Хубэй сообщил о 630 новых случаях инфекции (в том числе 541 в Ухани).

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