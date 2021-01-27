Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-дискуссии “Вакцинация. Коррупция. COVID-19”.
Так, Ляшко отметил, что в составе мобильной бригады находятся двое медицинских работников, врач и водитель.
“В феврале у нас ожидается поставка из двух источников. Первый – это COVAX, второй – это закупка за государственные средства. По закупке за государственные средства, я не могу озвучивать детали. Там идут переговоры, есть вопросы конфиденциальности. Детали озвучит министр или премьер-министр после подписания договоров”, – заявил Ляшко.
По его словам, прививки будут проводить в специальных пунктах при поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи. Мобильные бригады будут выезжать в учреждение здравоохранения и организованные коллективы, в частности учебные заведения и крупные предприятия.
“На одну мобильную бригаду рассчитывается количество проведенных прививок, это около 100 в сутки. В то время, как в пунктах прививок, меньше, однако там доступность будет больше. Но все будут иметь доступ”, – сказал Ляшко.
Главный санитарный врач добавил, что в третьем квартале 2021 года в Украине ожидается увеличение количества вакцин. Это позволит планировать прививки других групп населения.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.