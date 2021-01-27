В Украине началась активная подготовка к вакцинации населения от коронавируса. В частности, уже сформированы более 400 мобильных бригад.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-дискуссии “Вакцинация. Коррупция. COVID-19”.

Так, Ляшко отметил, что в составе мобильной бригады находятся двое медицинских работников, врач и водитель.

“В феврале у нас ожидается поставка из двух источников. Первый – это COVAX, второй – это закупка за государственные средства. По закупке за государственные средства, я не могу озвучивать детали. Там идут переговоры, есть вопросы конфиденциальности. Детали озвучит министр или премьер-министр после подписания договоров”, – заявил Ляшко.

По его словам, прививки будут проводить в специальных пунктах при поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи. Мобильные бригады будут выезжать в учреждение здравоохранения и организованные коллективы, в частности учебные заведения и крупные предприятия.

“На одну мобильную бригаду рассчитывается количество проведенных прививок, это около 100 в сутки. В то время, как в пунктах прививок, меньше, однако там доступность будет больше. Но все будут иметь доступ”, – сказал Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что в третьем квартале 2021 года в Украине ожидается увеличение количества вакцин. Это позволит планировать прививки других групп населения.