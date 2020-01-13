Через два дня в Лондоне (Великобритания) состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что на встрече, которая состоится через два дня, министры будут договариваться, как страны будут действовать для привлечения виновных к ответственности.

“Мы договоримся, как наши страны будут действовать отдельно, и совместно, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям”, – сказал он.

Как известно, в результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.