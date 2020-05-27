В метрополитене Киева в часы "пик" временно будут ограничивать вход на некоторые станции, чтобы не создавать скопления людей.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“В метро, в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа – соблюдая дистанцию и в маске”, – отметил он, не уточнив, на каких именно станциях это будет происходить.

Кличко также призвал пассажиров не пренебрегать правилами безопасности. По его словам, не все пассажиры придерживаются социальной дистанции и носят защитные маски.

“Из выводов после первых двух дней работы метро – к сожалению, не все пассажиры придерживаются социальной дистанции, не все носят маску. А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязателен масочный режим! Поэтому не пренебрегайте правилами. Не подвергайте опасности себя и людей, которые рядом. Потому что, я уже приводил эту цифру, 34 % заражений происходят именно в общественном транспорте. И в нынешней ситуации им следует пользоваться только в случае крайней необходимости”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что за несколько дней после возобновления работы в обычном режиме наземный общественный транспорт столицы перевез почти 835 тысяч пассажиров. А метро за два дня – 773 тыс. человек.

“В первый день работы метрополитеном воспользовались 310 тыс. человек. Вчера, 26 мая, метро перевезло 463 тыс. пассажиров, – рассказал Кличко.

Он уточнил, что до эпидемии коронавируса пассажиропоток в столичной подземке составлял более 1,5 млн человек в сутки.

(На видео – с 7:12)