Об этом сообщает издание “Грузия Online” со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Отмечается, что в ходе встречи грузинская сторона акцентировала внимание на стратегические отношения и дружбу между Грузией и Украиной и выразила обеспокоенность “по поводу недопустимых заявлений официального лица Украины в адрес грузинских властей”.

“Было отмечено, что такие действия, которые также являются нарушением законодательства Грузии, наносят значительный ущерб отношениям двух стран. Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона даст правильную оценку этому факту”, – говорится в сообщении на сайте грузинского МИД.

Также отмечается, что министр иностранных дел Грузии провел разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на эту тему. Кулеба согласно данным грузинского МИД, “выразил обеспокоенность инцидентом и пообещал прояснить ситуацию”.

Как сообщает информационное агентство “Новости-Грузия”, накануне Саакашвили в Facebook опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором назвал действующее правительство страны нелегитимным. Кроме того, он заявил, что намерен бороться на предстоящих парламентских выборах против действующей власти.

Этого обращения на Facebook-странице Саакашвили сейчас нет. Однако оно было распространено в Сети (обращение Саакашвили записал на грузинском языке).

В МИД Украины уже отреагировали на инцидент, подчеркнув, что неуполномоченные лица не могут выражать позицию государства.

“Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства… Подчеркиваем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства”, – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда в МИД Грузии вызвали посла Украины из-за заявлений Саакашвили. Подобная ситуация произошла в июне 2020 года.