В Минздраве рассказали, что известно о китайском коронавирусе

Об этом он заявил на брифинге, который транслируется на Facebook-странице Минздрава.

“Инкубационный период нового коронавируса, то есть период от контакта до появления первых симпотомов, составляет от 2 до 12 дней. У человека в инкубационном периоде нет никаких симптомов. Пути передачи этого коронавируса сейчас также устанавливаются”, – отметил Виктор Ляшко.

Он также рассказал, что испанские коллеги подтвердили, что 80 % генома китайского вируса отвечает геному вируса атипичной пневмонии, вспышка которой была в 2002-2003 годах. Тогда заболело 8 тыс. человек по всему миру, из которых 10 % случаев закончились летально.

“Но в Украине на тот момент не было зафиксировано ни одного случая заболевания”, – отметил Ляшко.

В ведомстве также подчеркнули, что в Украине для определения коронавируса есть общий тест, но именно для обнаружения нового китайского вируса – нет. ВОЗ определила две референс-лаборатории в Европе, которые могут определить именно этот вирус из Ухани. Уже разработан соответствующий алгоритм диагностики.