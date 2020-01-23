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В Минздраве рассказали, что известно о китайском коронавирусе

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что инкубационный период нового коронавируса составляет от 2 до 12 дней.

Четверг, 23 января 2020, 14:43

Об этом он заявил на брифинге, который транслируется на Facebook-странице Минздрава.

“Инкубационный период нового коронавируса, то есть период от контакта до появления первых симпотомов, составляет от 2 до 12 дней. У человека в инкубационном периоде нет никаких симптомов. Пути передачи этого коронавируса сейчас также устанавливаются”, – отметил Виктор Ляшко.

Он также рассказал, что испанские коллеги подтвердили, что 80 % генома китайского вируса отвечает геному вируса атипичной пневмонии, вспышка которой была в 2002-2003 годах. Тогда заболело 8 тыс. человек по всему миру, из которых 10 % случаев закончились летально.

“Но в Украине на тот момент не было зафиксировано ни одного случая заболевания”, – отметил Ляшко.

В ведомстве также подчеркнули, что в Украине для определения коронавируса есть общий тест, но именно для обнаружения нового китайского вируса – нет. ВОЗ определила две референс-лаборатории в Европе, которые могут определить именно этот вирус из Ухани. Уже разработан соответствующий алгоритм диагностики.

 

Пресбрифінг МОЗ та ЦГЗ щодо ситуації розповсюдження коронавірусної інфекції (nCoV)

Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Четвер, 23 січня 2020 р.

Напомним, что количество жертв китайского нетипичного коронавируса возросло до 17.

Теги: вирус, Китай, коронавирус

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