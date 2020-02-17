В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, сколько украинцев готовятся забрать из зараженного коронавирусом Уханя в Китае.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По информации Минздрава, 49 украинцев будут эвакуировать из Уханя.

“Мы говорим о 49 украинских граждан и до 25 иностранцев, которыми занимается Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам”, – рассказал Ляшко.

Самолет из Украины вылетит во вторник, 18 февраля, а прилетит в четверг – 20-го.

Также Ляшко рассказал, что на борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

“Утверждено сопровождение и прием украинцев. По меньшей мере 14 дней в изоляции. Рейс будет сопровождать команда Минздрава, которая занимается медициной катастроф”, – заявил он.

По его словам, медики будут все время на борту и проводить наблюдение всех, кто будет в обсерваторе.

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