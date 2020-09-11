В конце августа посреди ночи в Министерство образования и науки Украины проникли неизвестные лица. Они могли получить служебные документы для дискредитации работников МОН.

Об этом заявили в пресс-службе министерства 11 сентября.

Отмечается, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестные лица посреди ночи проникли в здание министерства и направились к одной из приемных, где якобы рылись в документах

“Камера видеонаблюдения зафиксировала, как лица просматривали бумаги, делали фото служебных документов и рыскали в помещении. Из здания Министерства неизвестные вышли через 15 минут после того, как покинули кабинет”, – отметили в МОН.

В министерстве заявили, что лица, которых зафиксировали камеры, “воспользовались своим служебным положением и совершили превышение власти или служебных полномочий”.

“Не исключается возможность, что неустановленные лица будут пытаться использовать незаконно полученные служебные документы в противоправных целях, в том числе с целью нанесения вреда государственным интересам в сфере образования, а также с целью дискредитации работников МОН”, – считают в ведомстве.

Говорится, что МОН направило заявление об этом правонарушении в правоохранительные органы, но пока решение по этому вопросу не принято.

Также в министерстве призвали получать информацию об их работе “открыто, не пряча лицо за масками в ночное время”.