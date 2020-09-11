Об этом заявили в пресс-службе министерства 11 сентября.
Отмечается, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестные лица посреди ночи проникли в здание министерства и направились к одной из приемных, где якобы рылись в документах
“Камера видеонаблюдения зафиксировала, как лица просматривали бумаги, делали фото служебных документов и рыскали в помещении. Из здания Министерства неизвестные вышли через 15 минут после того, как покинули кабинет”, – отметили в МОН.
В министерстве заявили, что лица, которых зафиксировали камеры, “воспользовались своим служебным положением и совершили превышение власти или служебных полномочий”.
“Не исключается возможность, что неустановленные лица будут пытаться использовать незаконно полученные служебные документы в противоправных целях, в том числе с целью нанесения вреда государственным интересам в сфере образования, а также с целью дискредитации работников МОН”, – считают в ведомстве.
Говорится, что МОН направило заявление об этом правонарушении в правоохранительные органы, но пока решение по этому вопросу не принято.
Также в министерстве призвали получать информацию об их работе “открыто, не пряча лицо за масками в ночное время”.
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