В МОЗ предлагают ввести чрезвычайное положение, чтобы ограничить права пенсионеров на передвижение и тем самым уменьшить распространение COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

По словам замминистра, введение чрезвычайно положения необходимо, поскольку это поможет ограничить мобильность людей старшего возраста, и, как следствие, уменьшить количество случаев заболевания COVID-19.

“Потому что нам не нужно ждать. Нам нужно действовать на предупреждение. Как показывает практика, страны, которые действовали на предупреждение, вводили ограничительные меры, вводили ограничение мобильности людей старшего, пожилого возраста, значительно легче входят в эпидемию, легче и дольше сдерживают пиковые нагрузки на систему охраны здоровья и значительно меньшее количество летальных случаев в последующем регистрируют. Это значит, что мы таким образом можем сохранить больше жизней украинцев в случаях, если у нас произойдут массовые поступления больных коронавирусной болезнью”, — сказал он.

Также Ляшко заявил, что будет поддерживать любые меры, направленные на ограничение передвижение людей старше 60 лет.

“Потому я буду как главный санитарный врач поддерживать любые меры, которые будут ограничивать права людей свободно перемещаться и оставлять свои дома. Особенно, если это будет касаться людей старшего возраста, 60+”, — добавил он.

При этом замминистра отметил, что ограничить определенные права и свободы граждан возможно только в случае введения чрезвычайного положения. По словам Ляшко, правительство уже сделало все необходимое для внедрения этих ограничений.

“Когда будем принимать все меры, о которых говорил премьер-министр, когда будет организована возможность доставки питания, отсрочена возможность не оплачивать коммунальные платежи, будет обеспечена доставка лекарств. Сегодня эти вопросы Кабинет Министров порешал, поэтому, в принципе, мы должны вводить… Ограничить их в определенных правах и свободах… А это возможно сделать только введя чрезвычайное положение в нашей стране”, — подытожил Ляшко.

Віктор Ляшко запропонував ввести надзвичайний стан Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запропонував ввести надзвичайний стан та обмежити пересування пенсіонерів через COVID-19 Gepostet von Букви am Montag, 23. März 2020