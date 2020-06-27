Министерство здравоохранения Украины опровергло информацию о том, что длительное ношение медицинской маски якобы вызывает интоксикацию углекислым газом и кислородную недостаточность.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава “Коронавирус инфо”.

“Единственное, что вас ждет после длительного ношения медицинской маски, — это дискомфорт. Ни к интоксикации углекислым газом, ни к кислородной недостаточности оно не приводит. Однако защита, которую обеспечивает медицинская маска, способна спасать жизни, и это гораздо ценнее кратковременного дискомфорта”, – говорится в сообщении.

В МОЗ также отметили, что необходимо следить за тем, чтобы маска подходила по размеру и достаточно плотно прилегала к лицу, позволяя нормально дышать.

Одноразовые маски также не следует использовать повторно и необходимо менять, как только они отсыревают.