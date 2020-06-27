Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава “Коронавирус инфо”.
“Единственное, что вас ждет после длительного ношения медицинской маски, — это дискомфорт. Ни к интоксикации углекислым газом, ни к кислородной недостаточности оно не приводит. Однако защита, которую обеспечивает медицинская маска, способна спасать жизни, и это гораздо ценнее кратковременного дискомфорта”, – говорится в сообщении.
В МОЗ также отметили, что необходимо следить за тем, чтобы маска подходила по размеру и достаточно плотно прилегала к лицу, позволяя нормально дышать.
Одноразовые маски также не следует использовать повторно и необходимо менять, как только они отсыревают.
- В Украине по состоянию на 26 июня подтверждено 41 117 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 1109 новых случаев.
- Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%. Это существенно меньше, чем, например, во Франции или Испании.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.