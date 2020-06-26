Об этом глава МОЗ Максим Степанов заявил во время брифинга.
По его словам, “должна быть контролируемая ситуация” в местах, где может быть максимальная передача вируса. В частности, речь идет о транспорте и супермаркетах.
“МОЗ обращается в органы по усилению контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях”, – подчеркнул он.
Министр также призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности: носить медицинские маски, мыть руки, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.
- В Украине по состоянию на 26 июня подтверждено 41 117 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 1109 новых случаев.
- Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%. Это существенно меньше, чем, например, во Франции или Испании.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.