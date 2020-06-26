Министерство охраны здоровья обратилось к контролирующим органам с просьбой усилить карантинные мероприятия в местах большого скопления людей, в частности, в супермаркетах и общественном транспорте.

Об этом глава МОЗ Максим Степанов заявил во время брифинга.

По его словам, “должна быть контролируемая ситуация” в местах, где может быть максимальная передача вируса. В частности, речь идет о транспорте и супермаркетах.

“МОЗ обращается в органы по усилению контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях”, – подчеркнул он.

Министр также призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности: носить медицинские маски, мыть руки, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.