Центр общественного здоровья МОЗ Украины объяснил украинцам, как правильно использовать медицинские маски и перчатки.

Инструкция опубликована на Facebook-странице ЦОЗ.

Отмечается, что неправильное использование медицинских масок снижает их эффективность.

“Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предупреждает лишние касания лица руками. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается”, – сказано в сообщении.

Как надевать маску:

• закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот;

• маску следует менять, как только она стала влажной;

• маску следует менять каждые четыре часа.

Также указан ряд запретов, касающихся медицинских масок:

• нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если коснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком;

• нельзя использовать маску повторно.

• нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску: не касайтесь ее внешней поверхности – снимите за резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.

Когда нужно применять перчатки:

• когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

• когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, что передаются контактным путем;

• во время работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, что используются при уходе за больными.

Как снимать перчатку:

• нужно зацепить ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снять;

• следует держать снятую перчатку другой рукой в перчатке;

• нужно просунуть пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся надетой, и снять ее, завернув над первой перчаткой.

Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно.

“Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток. Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты”, – уточнили в ЦОЗ.