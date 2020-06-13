Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по итогам заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

“Динамика, которая у нас есть, она показывает, что иногда увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличение количества выявленных больных коронавирусной болезнью. Мы связываем увеличение количества выявления случаев коронавируса, которые регистрируются в течение последних трех дней, именно со смягчением карантинных мероприятий“, – подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что рост случаев заражения, в частности, связан с тем, что субъекты хозяйствования не придерживаются противоэпидемических норм.

“Мы видим значительные нарушения, как перевозчиками, так и другими организациями. Сегодня руководитель службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей докладывал, что каждый шестой объект, который проверяется инспекторами, имеет нарушения в своем заведении, касающиеся большого количества пребывания людей… Это больше касается торговых центров. Отсутствие антисептиков, масок на лицах в закрытых помещениях”, – рассказал главный санврач.

“Мы не говорим о целесообразности ношения маски на свежем воздухе сегодня, но маска должна быть на лице, закрывая рот и нос, у всех, кто посещает общественные заведения, которым разрешено функционировать в условиях адаптивного карантина”, – добавил Ляшко.

(На видео – с 7:30)