Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по итогам заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
“Динамика, которая у нас есть, она показывает, что иногда увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличение количества выявленных больных коронавирусной болезнью. Мы связываем увеличение количества выявления случаев коронавируса, которые регистрируются в течение последних трех дней, именно со смягчением карантинных мероприятий“, – подчеркнул Ляшко.
Он уточнил, что рост случаев заражения, в частности, связан с тем, что субъекты хозяйствования не придерживаются противоэпидемических норм.
“Мы видим значительные нарушения, как перевозчиками, так и другими организациями. Сегодня руководитель службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей докладывал, что каждый шестой объект, который проверяется инспекторами, имеет нарушения в своем заведении, касающиеся большого количества пребывания людей… Это больше касается торговых центров. Отсутствие антисептиков, масок на лицах в закрытых помещениях”, – рассказал главный санврач.
“Мы не говорим о целесообразности ношения маски на свежем воздухе сегодня, но маска должна быть на лице, закрывая рот и нос, у всех, кто посещает общественные заведения, которым разрешено функционировать в условиях адаптивного карантина”, – добавил Ляшко.
(На видео – с 7:30)
- Несмотря на рост количества новых случаев коронавируса, в данный момент не планируется усиливать карантин на всей территории Украины и снова вводить жесткие ограничительные меры. Но соответствующим органам поручено существенно усилить контроль за соблюдением бизнесом противоэпидемиологических норм в Украине.
- За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.