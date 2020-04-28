Об этом сообщает индийское онлайн-издание The Print.
Бомбейское общество естествознания (BNHS) сообщило, что с 2019 года миграция фламинго увеличилась на 25 процентов, когда в страну прилетело 1,2 тысячи птиц. В этом году более полутора тысяч птиц было замечено в первую неделю апреля.
Общество объясняет этот рост снижением активности человека в таких районах, как Сьюри, Тэйн-Крик и водно-болотные угодья Талаве и Нави Мумбаи.
В этих районах обычно ведутся масштабные строительные работы, но в этот раз общенациональный карантин создал идеальные условия для фламинго на водно-болотных местностях.
#WATCH Maharashtra: A large number of migratory Flamingo birds seen at the creek in Navi Mumbai. pic.twitter.com/2FT0D0WXcW
— ANI (@ANI) April 18, 2020
На пляжи Таиланда, опустевшие из-за вспышки коронавируса и введенных в связи с этим ограничений, вернулись редкие кожистые черепахи.
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