Об этом сообщает индийское онлайн-издание The Print.

Бомбейское общество естествознания (BNHS) сообщило, что с 2019 года миграция фламинго увеличилась на 25 процентов, когда в страну прилетело 1,2 тысячи птиц. В этом году более полутора тысяч птиц было замечено в первую неделю апреля.

Общество объясняет этот рост снижением активности человека в таких районах, как Сьюри, Тэйн-Крик и водно-болотные угодья Талаве и Нави Мумбаи.

В этих районах обычно ведутся масштабные строительные работы, но в этот раз общенациональный карантин создал идеальные условия для фламинго на водно-болотных местностях.

#WATCH Maharashtra: A large number of migratory Flamingo birds seen at the creek in Navi Mumbai. pic.twitter.com/2FT0D0WXcW

— ANI (@ANI) April 18, 2020