Причинами существенного укрепления гривны могли стать денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов, рекордные урожаи, а также повышенный спрос на национальные облигации.

Об этом рассказал в интервью каналу “Эспрессо” представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

“Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то время как цены украинского импорта – на тот же газ, – уменьшились. Два года подряд невиданного урожая – это также приводит к подорожанию национальной валюты. И да, Правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, что повысило спрос на эти бумаги”, – рассказал Люнгман.

Представитель МВФ уточнил, что укрепление гривны положительно влияет на украинских потребителей, для которых дешевеют импортные товары. В то же время от этого явления страдают экспортеры, для которых падает выручка.

“Для потребителей, которые имеют целью приобрести импортные товары – это выигрыш. Поскольку эти товары для них будут дешевле… Украинские домохозяйства, которые включают тепло или газовую конфорку на кухне, также чувствуют, что газ – подешевел. Но по поводу экспортеров, когда они конвертируют свою валютную выручку, они получают меньше в гривнах”, – объяснил Люнгман.

Он напомнил, что Украина ранее перешла от фиксированного валютного курса к плавающему. По словам Люнгмана, это “на пользу макроэкономическим долгосрочным интересам” Украины, поскольку гибкий обменный курс “позволяет предупредить накопление негативных внешнеэкономических дисбалансов” и “помогает инфляционному таргетированию”.

“Переложим доступным языком: сегодня валютный курс определяется соотношением спроса и предложения. Нацбанк фокусируется на инфляции и позволяет валютному курсу двигаться в соответствии со спросом и предложением. Как подорожание, так и удешевление национальной валюты является результатом движения плавающего курса”, – заявил представитель МВФ.