Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook.
В Нацбанке Украины отметили, что в последние дни в кассах банков наблюдается нехватка наличной валюты в связи повышенным спросом населения.
“Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов США безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украине с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему “, – отметили в НБУ.
- Нацбанк решил отправлять поступающую от банков наличность на две недели в карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Так, принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.