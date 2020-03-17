В Украине наличная валюта доставляется с задержкой из-за карантинных мероприятий по всему миру. Клиенты банков могут свободно переводить собственную валюту на свои счета.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook.

В Нацбанке Украины отметили, что в последние дни в кассах банков наблюдается нехватка наличной валюты в связи повышенным спросом населения.

“Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов США безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украине с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему “, – отметили в НБУ.