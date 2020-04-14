Covid-19 Украина

обновлено 14.04.2020 в 13:01

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В Николаевской области подтверждено еще 9 случаев коронавируса

В Николаевской области за сегодня подтверждено еще 9 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Вторник, 14 апреля 2020, 14:05

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

“14 апреля выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в с.Вороновка, 6 человек из Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 из с. Прибужаны. Указанные люди относятся к тесному кругу общения с ранее заболевшими по религиозному признаку”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в целом в области теперь подтверждено уже 14 случаев коронавируса и все они зафиксированы в Вознесенском районе.

В данный момент в областной инфекционной больнице находятся еще 17 людей с подозрением на коронавирус.

При этом с начала эпидемии на COVID-19 в Николаевской области было протестировано 130 пациентов.

Теги: Коронавирус, Николаевская область, , карантин

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