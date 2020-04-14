В Николаевской области подтверждено еще 9 случаев коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.
“14 апреля выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в с.Вороновка, 6 человек из Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 из с. Прибужаны. Указанные люди относятся к тесному кругу общения с ранее заболевшими по религиозному признаку”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что в целом в области теперь подтверждено уже 14 случаев коронавируса и все они зафиксированы в Вознесенском районе.
В данный момент в областной инфекционной больнице находятся еще 17 людей с подозрением на коронавирус.
При этом с начала эпидемии на COVID-19 в Николаевской области было протестировано 130 пациентов.
- Ранее сообщалось, что в МОЗ хотят изучить “феномен” Николаевской области — единственной области Украины, где нет случаев коронавируса.
- Главный санитарный врач, замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко провел в регионе “спецоперацию” по перепроверке результатов тестов на COVID-19, проведенных местной лабораторией. По итогам проверки Ляшко сообщил, что коронавирусную инфекцию в Николаеве не удалось найти, хотя “искали интенсивно”.
- 10 апреля стало известно, что СБУ проверяет информацию касательно служебной халатности должностных лиц Николаевской ОГА, которые не приняли мер по противодействию распространению COVID-19.