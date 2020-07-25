Об этом сообщает местное издание “Думская”.

Судно пытались сдвинуть с места с помощью нескольких металлических тросов. Это попытка потерпела фиаско, так как один из тросов оборвался.

Это произошло около 15:30, буквально через несколько минут после начала операции.

Больше попытки сдвинуть танкер с места не предпринимались. После этого водолазы обследовали район крепления тросов.

На этот раз Delfi пытались поднять на прямой киль два мощных буксира “Австралия” и Balqis.

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый сообщил в Facebook, что теперь Администрация морских портов Украины должна немедленно получить право на ликвидацию танкера из акватории Одессы.

Собственник судна, соответственно, должен отказаться от права на подъем судна.

Также он сообщил, что власти Одессы утвердили общий план ликвидации танкера с Министерством инфраструктуры. Его детали опубликуют в скором времени.

Ранее 24 июля стало известно, что в Одессе случился очередной масштабный разлив нефти из затонувшего на пляже танкера.

Напомним, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

В настоящее время судно находится на том же месте, периодически из него происходят утечки топлива. В частности, утечка произошла накануне, 23 июня.