Об этом сообщает Associated Press.
Глава ООН повторил свой призыв рассматривать вакцины как глобальное общественное благо, доступное каждому, повсюду на планете, особенно в Африке. Он обратился с просьбой о выделении 4,2 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX – проекта по закупке и доставке вакцин от COVID-19 для беднейших слоев населения мира.
После виртуальной встречи ООН с Африканским союзом, Гутерриш заявил, что финансирование COVAX – единственный способ гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других регионах.
“Мы наблюдаем, как вакцинный национализм распространяется полным ходом. Если Африка не получит должной поддержки, мы не сможем бороться с пандемией”, – сказал глава ООН.
- Накануне организации, входящие в People’s Vaccine Alliance, сделали совместное заявление о том, что около 70 бедных стран — в том числе и Украина — смогут вакцинировать от COVID-19 только одного из десяти человек в следующем году.
- Также сообщалось, что Канада заказала вакцину от COVID-19 в количестве, необходимом для вакцинации 153,9 млн человек, в то время как население страны составляет 37,59 миллиона.
- Вчера в Великобритании начали вакцинацию населения против коронавируса Covid-19.
- В Украине вакцина от коронавируса будет широкодоступной не раньше осени 2021 года.