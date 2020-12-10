Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш заявил, что в мире происходит "вакцинного национализма", при котором бедные люди наблюдают за подготовкой к вакцинации от коронавируса в богатых странах.

Об этом сообщает Associated Press.

Глава ООН повторил свой призыв рассматривать вакцины как глобальное общественное благо, доступное каждому, повсюду на планете, особенно в Африке. Он обратился с просьбой о выделении 4,2 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX – проекта по закупке и доставке вакцин от COVID-19 для беднейших слоев населения мира.

После виртуальной встречи ООН с Африканским союзом, Гутерриш заявил, что финансирование COVAX – единственный способ гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других регионах.

“Мы наблюдаем, как вакцинный национализм распространяется полным ходом. Если Африка не получит должной поддержки, мы не сможем бороться с пандемией”, – сказал глава ООН.