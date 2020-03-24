Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что карантин в стране закончится, а украинцы вернутся к нормальной жизни уже в мае. Это возможно при условии, что будут соблюдены условия карантина.

Об этом она сказала в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

Ковалив считает, что чем меньше людей заболеют, тем быстрее экономика вернется к привычному темпу.

“Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить у себя. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу”, – сказала Ковалив.