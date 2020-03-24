Об этом она сказала в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.
Ковалив считает, что чем меньше людей заболеют, тем быстрее экономика вернется к привычному темпу.
“Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить у себя. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу”, – сказала Ковалив.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.
- 22 марта в МОЗ сообщили, что в Украине зафиксировали 26 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее количество подтвержденных случаев достигло 73.
- 23 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве лабораторно подтверждены еще 4 случая COVID-19.
- В Мукачево предварительно подтвержден 1 случай заболевания COVID-19.