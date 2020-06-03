В Париже (Франция) прошла многотысячная акция протеста против расизма и полицейского насилия, которая переросла в столкновения демонстрантов и правоохранителей.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Протестующие вышли на улицы 2 июня, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Согласно оценкам полиции, в акции приняли участие не менее 20 тысяч человек.

Протесты прошли в память о темнокожем молодом человеке Адаме Траоре, который скончался после задержания полицейскими в 2016 году, а также в знак солидарности с американцами, протестующими из-за гибели Джорджа Флойда (погибшего при схожих обстоятельствах).

Демонстранты держали в руках таблички с надписью “Black lives matter” (“Жизни черных важны”), а также с фразой “Я не могу дышать”, которую Флойд повторял перед смертью.

Спустя некоторое время парижская демонстрация переросла в столкновения с полицией. Протестующие бросали в правоохранителей бутылки и камни, поджигали мусорные баки и скутеры.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули.

La France qui aime,

La France qu’on aime ✊🏿✊🏻✊🏼✊🏽♥️ pic.twitter.com/Lq72uBIUW1 — Omar Sy (@OmarSy) June 2, 2020

Протесты прошли и в других французских городах (в частности, в Лилле, Марселе и Лионе).

Дело Траоре стало символом борьбы с насилием полиции во Франции. Обстоятельства смерти 24-летнего француза малийского происхождения все еще расследуются после четырех лет противоречивых медицинских заключений о том, что произошло.

Парень погиб вскоре после задержания полицией в 2016 году. Во время задержания правоохранители придавили мужчину сверху, из-за чего тому не хватало воздуха.

Исследование, проведенное по заказу родственников погибшего, показало, что смерть наступила от последствий удушения в результате действий правоохранителей. По утверждению родных Траоре, его последними словами были: “Я не могу дышать”.

Другой же отчет о вскрытии назвал причиной смерти “сердечный отек”, связанный с плохим состоянием здоровья парня.

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как полицейский при задержании применил удушающий прием, наступив коленом на его шею. Флойд при этом неоднократно повторял “Я задыхаюсь!” и призывал не убивать его. В итоге мужчина потерял сознание. Его забрали в госпиталь, где он вскоре скончался.

Смерть мужчины вызвала волну протестов в США, в ходе которых выплеснулось давно накапливавшееся недовольство по поводу расовых предубеждений в системе уголовного правосудия страны.

Некоторые демонстрации заканчивались насилием: их участники блокировали дороги, устраивали поджоги и вступали в столкновения с полицией.

Фото: АР

Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters