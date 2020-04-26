Власть Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будет просить центральную власть ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 – там уже около 80-ти случаев.

Об этом сообщил глава РГА Вячеслав Онишкевич на своей странице в Facebook.

За последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, а 20 из них в городе Почаев и пригороде – поселке Старый Почаев.

“Завершилось внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Кременецкий райгосадминистрации. Кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаев и Кременецкого района, несмотря на критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействия распространению эпидемии коронавируса, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации”, – написал он.

Источник в местной власти рассказал журналистам ВВС News Украина, что будут просить ввести чрезвычайное положение.

“Есть резкий рост, в районе уже 110 подтвержденных результатов. Если за пять дней ситуация не изменится, то обращаемся к области инициировать процедуру введения чрезвычайного положения”, – сказал он.

Собеседник издания признает, что на месте не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств. А помощь из области и Киева не поступает.

При этом он допускает, что если бы в Почаеве провести полтысячи ПЦР-тестов на коронавирус у руководителей и работников главных предприятий, то результат многих ужаснул бы.

С 22 апреля власти района полностью запретила въезд и выезд жителей города Почаев из-за вспышки коронавируса в городке на 8000 человек. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.

Одним из возможных мест распространения коронавируса в городе считается Почаевская лавра. Несмотря на запрет властей, лавра не закрывалась на Вербное воскресенье и Пасху и принимала на службы сотни верующих.

Напомним, 19 апреля пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила об открытии двух уголовных производств за нарушение карантина на Пасху в Святогорской Свято-Успенской и Почаевской Свято-Успенской лаврах (оба монастыря принадлежат Московскому патриархату).

“Богослужения в храмах прошли с нарушениями карантинных ограничений: и в Святогорской Свято-Успенской лавре, и в Почаевской Свято-Успенской лавре по время службы находилось большое количество лиц, которые не придерживались социальной дистанции, при этом часть из них не использовала средства индивидуальной защиты”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что производства были открыты по статье уголовного кодекса “нарушение санитарных правил и норм по поводу предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений”, которая может повлечь за собой лишение свободы на срок до восьми лет.