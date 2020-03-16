Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

Минимум на две недели в Полтавской области приостановят работу заведения сферы услуг. Будут работать только аптеки, больницы, продуктовые магазины, банки, АЗС, железнодорожные и автомобильные вокзалы, почтовые отделения. Ограничиваются публичные мероприятия.

“Работаем на опережение, чтобы не допустить ситуации, которая произошла в Китае и Италии. Поэтому усиливаем на территории всей Полтавской области ограничительно-профилактические мероприятия. Официальное решение наш оперативный штаб утвердит в ближайшее время”, – сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Также он обратился к работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, сохраняя все гарантии и уровень заработной платы.

Полтавская ОГА и облсовет также переходят на дистанционный режим работы. Все совещания будут проходить онлайн, а заработные платы сохраняются всем работникам.