Руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины Ирина Кармелюк извинилась перед журналистами за решение лишить некоторые СМИ аккредитации.

Об этом она написала в Facebook.

Как известно, накануне стало известно о том, что профильный комитет Верховной Рады принял решение лишить аккредитации журналистов издания “Следствие. Инфо”, а также двух десятков других СМИ.

Всего решение касалось 22 изданий.

“Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Извините за такое решение!”, – написала Кармелюк.