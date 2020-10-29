Об этом она написала в Facebook.
Как известно, накануне стало известно о том, что профильный комитет Верховной Рады принял решение лишить аккредитации журналистов издания “Следствие. Инфо”, а также двух десятков других СМИ.
Всего решение касалось 22 изданий.
“Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Извините за такое решение!”, – написала Кармелюк.
- Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которым изменил порядок допуска журналистов в здание ВР в условиях эпидемии коронавируса COVID-19.
- Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова лишил аккредитации ряд украинских изданий из-за недостаточного освещения деятельности парламента.
- Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований лишения аккредитации.