В разгар пандемии коронавируса в Беларуси устроили общенациональный "республиканский субботник". Лидер страны Александр Лукашенко отправился сажать деревья в Национальном парке Припятский в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает белорусское агентство “Белта”.

“В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка Припятский, – говорится в сообщении.

На субботнике Лукашенко будет работать на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

Также госорганы, местные власти и другие организации проводят субботник на рабочих местах или благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике принимают и руководители госорганов.