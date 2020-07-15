Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.
“По состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,6, при допустимой норме менее 11%. Это означает, что Ровенская область может ослабить карантин”, – отметил Коваль.
По его словам, в области решили разрешить работать заведениям культуры и кинотеатрам, но при условии, что наполненность залов не превышает 50%.
В среду, 15 июля, рассмотрят возможность открыть рестораны, кафе, бары, столовые в помещениях.
Напомним, что по состоянию на 14 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 областей Украины.
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