В Ровенской области в рамках ослабление карантина разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

“По состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,6, при допустимой норме менее 11%. Это означает, что Ровенская область может ослабить карантин”, – отметил Коваль.

По его словам, в области решили разрешить работать заведениям культуры и кинотеатрам, но при условии, что наполненность залов не превышает 50%.

В среду, 15 июля, рассмотрят возможность открыть рестораны, кафе, бары, столовые в помещениях.

Напомним, что по состоянию на 14 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 областей Украины.