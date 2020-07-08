Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
“Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства НБУ, которое заявило о том, что МВФ должно “заморозить” сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты.
Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым объявление заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране”, – говорится в сообщении.
В спецслужбе заявляют, что экс-чиновникам стоит удержаться от таких заявлений.
“Мы призываем всех экс-чиновников воздержаться от подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства”, – говорится в сообщении.
- Верховная Рада Украины 3 июля поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Яков Смолий заявил, что представители власти требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб экономике страны: в частности, печатать деньги, повысить инфляцию до 11% и изменить курс гривны (установить на уровне 30 грн/доллар).
- Яков Смолий сообщил, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с президентом Владимиром Зеленским.
- Первый заместитель главы НБУ, временно исполняющая обязанности главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что у команды Национального банка Украины после отставки его главы Якова Смолия остаются прежние “красные линии”. Это: независимость банка; недопустимость включения “печатного станка” для печатания денег; недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам; недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения.