Служба безопасности Украины отреагировала на заявление экс-руководства Национального банка о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты. В спецслужбе призвали "не сеять панические настроения".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства НБУ, которое заявило о том, что МВФ должно “заморозить” сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты.

Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым объявление заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране”, – говорится в сообщении.

В спецслужбе заявляют, что экс-чиновникам стоит удержаться от таких заявлений.

“Мы призываем всех экс-чиновников воздержаться от подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства”, – говорится в сообщении.