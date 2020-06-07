В городе Базель (Швейцария) местные власти позволили провести массовый митинг против расизма. Он состоялся 6 июня. 5 тысяч участников были в масках.

Об этом сообщает местное издание 20min.ch.

Во время проведения акции, полицейские подходили к участникам, просили их не снимать маски, а также раздавали специальные листовки, в которым было написан о том, почему важно носить защитную маску, как соблюдать социальную дистанцию и так далее.

Только после этого началась демонстрация.

Присутствующие прошли по центру города с лозунгом Black Lives Matter. Они выступили против дискриминации и насилия со стороны полиции в отношении чернокожих в США и других странах.

Некоторые полицейские, которые шли в толпе протестующих, спонтанно становились на колени вместе с участниками, чтобы выразить дань памяти убитому Джорджу Флойду.

При этом руководство полиции города заявило, что сотрудники могли поступать так, как считали нужным.

Кроме этого, аналогичные митинги состоялись и в других городах Швейцарии.

Так, в Цюрихе собралось около тысячи человек.

В Невшателе было около 500 участников акции протеста, но полиция потребовала, чтобы шествие разделилось на две группы. Это связано с тем, что в стране все еще действует формальный запрет на одновременное собрание группы более 300 человек.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.