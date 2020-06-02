Фракция "Слуги народа" рекомендовала своему нардепу Евгению Брагарю пока не общаться с журналистами после того, как он посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.

Об этом в интервью изданию LB.ua рассказала заместительница главы фракции “СН” Евгения Кравчук.

“Мы рекомендовали Евгению (Брагарю, – ред.) сделать некоторую паузу. Вот он прокомуницировал один раз, и зачем об этом говорить еще на десяти эфирах? Он свою позицию высказал, извинился”, – отметила Кравчук.

Она добавила, что во фракции не считают заявление Брагаря большим “факапом” (провалом).

“Брагарь свою позицию высказал. Я помогла эту позицию сформировать. Это действительно было такое медийное событие, потому что оно очень мемическое – разбирается на мемы… О таком событии помнят, но нельзя сказать, что это какой-то факап, – он же не украл 20 миллионов, не устроил кого-то на работу, ни на кого не давил. Да, это такая глупая ситуация, которая подчеркивает, что можно с одного слова, предложения войти в историю, а можно и вляпаться”, – заявила Кравчук.