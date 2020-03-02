В штате Вашингтон зафиксировано еще четыре случая смерти от коронавируса, в результате чего число погибших от COVID-19 в США достигло шести.

Об этом сообщает Washington Post.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 2 марта было известно о двух погибших от коронавируса COVID-19.

В течение суток еще четыре человека в штате Вашингтон умерли от коронавируса, в результате чего общее число смертей в США достигло шести.

По словам исполнительного директор округа Кинг Доу Константина, в штате Вашингтон в настоящее время насчитывается в общей сложности 18 случаев: 14 в округе Кинг и еще четыре в округе Снохомиш. Кэти Лофи, государственный санитарный врач, сказала, что чиновники не обнаружили случаев за пределами этих двух округов, “но, учитывая перемещение людей по штату, возможно, что вирус распространяется и в других округах”.

Доктор здравоохранения Джефф Дучин из Сиэтла и округа Кинг сказал, что восемь случаев заболевания в округе, включая четыре случая смерти, были связаны с домом престарелых в Киркленде. О возможной вспышке коронавируса там стало известно на минувших выходных.

Доу Константин сообщил, что округ уже находится в процессе выкупа мотеля, где пациенты с легкими симптомами, которые не нуждаются в неотложной медицинской помощи, могут выздороветь, освобождая место для наиболее критически важных пациентов в больницах. Те, кто требует изоляции в ожидании подтверждения, также могут быть размещены там. Помимо этого, будут построено модульное жилье в нескольких районах округа.

“Мы продолжаем планировать все непредвиденные обстоятельства”, — сказал он.