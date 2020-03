Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на органы здравоохранения штата.

Мужчина жил в доме престарелых, а когда заболел, то находился в больнице Evergreen Health в Киркленде. Он умер в субботу, 29 февраля.

В воскресенье случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы во Флориде и Нью-Йорке.

По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, в Нью-Йорке заболела женщина в возрасте 30 лет. Она заразилась вирусом во время поездки в Иран и в настоящее время находится в изоляции в своем доме.

We have learned of the 1st positive case of COVID-19 in NY. The patient contracted the virus while in Iran & is isolated

There is no reason for undue anxiety—the general risk remains low in NY. We are diligently managing this situation &will provide info as it becomes available. pic.twitter.com/rLnObvrg3R

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 2, 2020