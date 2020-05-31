Об этом идет речь в материале международного агентства Reuters.
Издание отмечает, что кадры, снятые оператором Reuters Хулио-Сезаром Чавесом, подтверждают, что полицейский целился прямо в него, когда полиция стреляла резиновыми пулями и применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.
В то время, насчитывалось около 500 протестующих.
“Полицейский, которого я снимаю, оборачивается и направляет свою винтовку с резиновыми пулями прямо на меня”, – рассказал Чавес.
Травмы от резиновых пуль получили оператор Чавес и советник по безопасности Reuters Родни Сьюард. При этом, журналисты Reuters были идентифицированы, как сотрудники СМИ.
Напомним, ранее во время прямого включения в пятницу, во время массовых протестов Миннеаполисе был арестован журналист CNN.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.
- По состоянию на 30 мая в США продолжались протесты из-за гибели Джорджа Флойда. Акции проходят во многих штатах, включая Вашингтон.