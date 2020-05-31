В субботу, в Миннеаполисе были ранены два члена съемочной группы Reuters в результате стрельбы полицейскими резиновыми пулями по протестующим.

Об этом идет речь в материале международного агентства Reuters.

Издание отмечает, что кадры, снятые оператором Reuters Хулио-Сезаром Чавесом, подтверждают, что полицейский целился прямо в него, когда полиция стреляла резиновыми пулями и применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

В то время, насчитывалось около 500 протестующих.

“Полицейский, которого я снимаю, оборачивается и направляет свою винтовку с резиновыми пулями прямо на меня”, – рассказал Чавес.

Травмы от резиновых пуль получили оператор Чавес и советник по безопасности Reuters Родни Сьюард. При этом, журналисты Reuters были идентифицированы, как сотрудники СМИ.

Напомним, ранее во время прямого включения в пятницу, во время массовых протестов Миннеаполисе был арестован журналист CNN.