Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Момент стрельбы зафиксировали в онлайн-трансляции на Facebook одного из репортеров, освещающих митинги. Подозреваемый выстрелил в протестующего из винтовки, когда тот сидел в своей машине.
Стрелка задержали правоохранители.
Протесты против расового неравенства вспыхнули в США после того, как в конце мая 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе после применения полицейским удушающего приема.
- 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
- 9 июля газета The New York Times обнародовала подробные стенограммы последних минут жизни Джорджа Флойда.