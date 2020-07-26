В Остине, штат Техас, был застрелен один из участников протеста против расового неравенства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Момент стрельбы зафиксировали в онлайн-трансляции на Facebook одного из репортеров, освещающих митинги. Подозреваемый выстрелил в протестующего из винтовки, когда тот сидел в своей машине.

Стрелка задержали правоохранители.

Протесты против расового неравенства вспыхнули в США после того, как в конце мая 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе после применения полицейским удушающего приема.