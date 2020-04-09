Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем мэрам сообщили о решении продлить карантин до начала мая.
“Какое это число, не уточнили. Премьер-министр сказал, что карантин будет продлен”, – сообщил мэр.
По его словам, также рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.
“Также проинформировали, что в трех областях – Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская – вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра”, – сказал Марцинкив.
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