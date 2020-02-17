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В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины сообщает об отсутствии лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине.

Понедельник, 17 февраля 2020, 16:08

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Twitter.

“По состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 775 – летальные. Выздоровели уже 11 175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано”, – сообщает Минздрав.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

  • По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев.
  • По состоянию на 17 февраля жертвами коронавируса на материковом Китае в воскресенье стали 105 человек.
Теги: Минздрав Украины, коронавирус

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