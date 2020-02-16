В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая смертельного коронавируса COVID-19.

Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 1 669 – летальные.

“В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано”, – отметили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что, согласно распоряжению Правительства, в Украине установлен “режим повышенной готовности для всех систем защиты”, что позволит мобилизовать силы на случай возникновения эпидемии.

Также были введены временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в китайской провинции Хубэй (путем их изоляции в течение 14 дней).

5 февраля Центр общественного здоровья Минздрава получил первые тест-системы для выявления коронавируса. Это комплект реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Комплект состоит из набора реагентов, каждый из которых содержится в отдельной емкости определенного объема.

Тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию.

С момента получения образца лабораторией в среднем необходимо 5-7 часов рабочего времени для определения результата.

Для профилактики заболевания в Минздраве советуют соблюдать стандартные рекомендации:

• часто мыть руки или обрабатывать дезинфицирующими средствами;

• во время кашля и чихания прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

• если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, скорее обратиться к врачу и сообщить ему свою историю путешествий;

• не употреблять в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения.

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