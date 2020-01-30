Коронавірус в Китаї: ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю, який вже забрав життя 170 осіб.

Рішення було прийнято після екстреної наради керівництва організації в Женеві, повідомляється на сторінці ВООЗ в Twitter.

“Головна причина (оголошення надзвичайного стану – ред.) – не тому, що відбувається в Китаї, а тому, що відбувається в інших країнах. Наша головна стурбованість – що вірус може проникнути у країни зі слабкою системою охорони здоров’я”, – сказав глава організації Тедрос Аданом Гебреесус.

За його словами, всі 170 смертельних випадків зафіксовано в Китаї, тільки в чотирьох інших країнах (Японія, Німеччина, США і В’єтнам) зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини – в основному це пов’язано з подорожуючими з Уханя.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Глава ВООЗ також повідомив, що на сьогодні в світі підтверджено 7834 випадків зараження новим коронавірусів, з яких 7736 – в Китаї.

У той же час Гебреесус зазначив, що поки немає підстав обмежувати транскордонні перевезення або подорожі.

Також ВООЗ пропонує тимчасово називати китайський коронавірус “гостре респіраторне захворювання 2019 nCoV”.