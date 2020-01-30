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Коронавірус в Китаї: ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю, який вже забрав життя 170 осіб.

Четвер, 30 січня 2020, 22:36

Рішення було прийнято після екстреної наради керівництва організації в Женеві, повідомляється на сторінці ВООЗ в Twitter.

“Головна причина (оголошення надзвичайного стану – ред.) – не тому, що відбувається в Китаї, а тому, що відбувається в інших країнах. Наша головна стурбованість – що вірус може проникнути у країни зі слабкою системою охорони здоров’я”, – сказав глава організації Тедрос Аданом Гебреесус.

За його словами, всі 170 смертельних випадків зафіксовано в Китаї, тільки в чотирьох інших країнах (Японія, Німеччина, США і В’єтнам) зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини – в основному це пов’язано з подорожуючими з Уханя.

Глава ВООЗ також повідомив, що на сьогодні в світі підтверджено 7834 випадків зараження новим коронавірусів, з яких 7736 – в Китаї.

У той же час Гебреесус зазначив, що поки немає підстав обмежувати транскордонні перевезення або подорожі.

Також ВООЗ пропонує тимчасово називати китайський коронавірус “гостре респіраторне захворювання 2019 nCoV”.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, кількість загиблих від коронавірусу зросла до 170 осіб. У Китаї підтверджено 7 711 випадків захворювання. Інфекція також поширилися щонайменше на 16 інших країн.

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Теги: ВООЗ, коронавірус

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