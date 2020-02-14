Украинцы, которые до сих пор находятся в китайском Ухане (провинция Хубэй), эпицентре вспышки смертельного коронавируса, будут эвакуированы и прибудут в Украину 19 февраля.

Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире программы “Право на власть”.

По ее словам, самолет вылетит за украинцами во вторник, 18 февраля, и вернется обратно 19 февраля.

“С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где они общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Есть оперативный штаб в Правительстве, который решает вопросы выделения средств, принятия всех необходимых решений. Задержки нет. Имеет место размеренная, рассудительная процедура принятия решений, для того чтобы обеспечить прибытие украинских граждан в Украину. Но в то же время — дать возможность всем чувствовать себя в безопасности от возможного распространения заболевания, которое сейчас в Китае”, – рассказала Скалецкая.

“Мы имеем уже согласованное решение, что во вторник будет отправлен самолет, и в среду граждане Украины будут на территории Украины”, – отметила министр.

Она уточнила, что на борт самолета примут только украинцев без симптомов коронавируса.

“В Украину приедут только те граждане, которые не имеют симптомов, которые являются здоровыми, которых проверят китайские власти. Сначала проверят китайские власти, и только тогда разрешат их выпустить. Затем так же украинская бригада врачей, которая будет на борту, их проверит. Она будет сопровождать их, как на борту, так и потом останется с ними в изоляции. Изоляция – минимум 14 дней”, — рассказала глава Минздрава.

Скалецкая добавила, что в настоящее время анализируются четыре медицинских учреждения, из которых выберут одно для размещения украинцев.

“Украинские граждане с борта в автобус и в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу”, – подчеркнула Скалецкая.

Скалецька: У вівторок до Китаю буде відправлений літак, а в середу українські громадяни будуть на батьківщині. Скалецька: У вівторок до Китаю буде відправлений літак, а в середу українські громадяни будуть на батьківщині. Чому українців досі не евакуювали з Китаю, де лютує смертельно небезпечний коронавірус? Українці, які перебувають в епіцентрі епідемії в Ухані, повідомляють, що вони вже з речами сіли в автобуси, які надала китайська влада, але літак з України за ними не прилетів. Як відбуватиметься перевірка, яка має виявити ймовірно хворих, та як буде організований карантин? На ці питання в ефірі ток-шоу «Право на владу» відповіла міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Опубліковано ПРАВО НА ВЛАДУ Четвер, 13 лютого 2020 р.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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