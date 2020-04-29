Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Запуск системы в штатном режиме планировался с 1 мая.
В то же время из-за продолжения правительством карантина проект фиксации нарушений ПДД отсрочат до окончания режима строгого карантина.
“Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, вовлеченных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому в МВД принято решение об отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина”, – пояснили в ведомстве.
- Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал видеофиксацию нарушений правил дорожного движения по всей Украине.
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. Стартовая точка первого этапа смягчения карантина может наступить 11 мая