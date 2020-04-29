Министерство внутренних дел перенесло запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения через карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запуск системы в штатном режиме планировался с 1 мая.

В то же время из-за продолжения правительством карантина проект фиксации нарушений ПДД отсрочат до окончания режима строгого карантина.

“Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, вовлеченных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому в МВД принято решение об отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина”, – пояснили в ведомстве.