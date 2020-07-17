С 31 июля Украина перейдет на систему адаптивного карантина, которая будет предполагать деление страны на сектора, где будут действовать разные карантинные меры.

Об этом в эфире шоу “Свобода слова Савика Шустера” сообщил заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что карантин может быть продлен до сентября, однако правила действия карантина будут изменены.

“Было предложение ввести сразу на два месяца ввести карантин, поскольку 31 июля приходит срок окончания этого карантина, мы переходим на совсем иную систему карантина”, — сказал Ляшко.

По словам главврача, будет введено деление на зоны. Их будет 4 зоны — “зеленая”, “желтая”, “оранжевая” и “красная”. В этих зонах будут действовать более или менее жесткие карантинные ограничения в зависимости от уровня заболеваемости.

“Красная” — полное исключение такое… Жесткий карантин, какой у нас действовал в конце марта — в начале апреля. “Зеленая” зона, “желтая” зона и “оранжевая” зона — это более легкие, где ограничивают определенную деятельность, но не полностью закрывает. При соблюдении противоэпидемических требований будет работать большинство сфер экономики”, — объяснил Ляшко.

Ляшко добавил, что деление будет происходить на уровне областей — по районам или городам областного значения.

Главсанврач подчеркнул, что ранее ОГА позволялось вводить ужесточенный карантин на определенных территориях, однако это было неудобно отслеживать. Теперь же информация о действии карантинных ограничений в отдельных зонах области будет отражаться на интерактивной карте министерства охраны здоровья.