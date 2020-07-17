Об этом в эфире шоу “Свобода слова Савика Шустера” сообщил заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он отметил, что карантин может быть продлен до сентября, однако правила действия карантина будут изменены.
“Было предложение ввести сразу на два месяца ввести карантин, поскольку 31 июля приходит срок окончания этого карантина, мы переходим на совсем иную систему карантина”, — сказал Ляшко.
По словам главврача, будет введено деление на зоны. Их будет 4 зоны — “зеленая”, “желтая”, “оранжевая” и “красная”. В этих зонах будут действовать более или менее жесткие карантинные ограничения в зависимости от уровня заболеваемости.
“Красная” — полное исключение такое… Жесткий карантин, какой у нас действовал в конце марта — в начале апреля. “Зеленая” зона, “желтая” зона и “оранжевая” зона — это более легкие, где ограничивают определенную деятельность, но не полностью закрывает. При соблюдении противоэпидемических требований будет работать большинство сфер экономики”, — объяснил Ляшко.
Ляшко добавил, что деление будет происходить на уровне областей — по районам или городам областного значения.
Главсанврач подчеркнул, что ранее ОГА позволялось вводить ужесточенный карантин на определенных территориях, однако это было неудобно отслеживать. Теперь же информация о действии карантинных ограничений в отдельных зонах области будет отражаться на интерактивной карте министерства охраны здоровья.
- В июне Кабинет Министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.
- В июле стало известно, что министерство охраны здоровья готовит проект постановления, которым адаптивный карантин продолжат еще минимум на месяц.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил против продления карантинных ограничений больше, чем на один месяц.
- Глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что карантин может продолжаться около 1,5 года, если показатели заболеваемости не изменятся.